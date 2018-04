*Neljapäeval Türi vallamaja ette kogunenud inimeste edastatud kogukondadest kogutud üle 1300 hääle mõjutas vallavolinikke vaid uuendama koolide kuueklassiliseks muutmise otsuse sõnastust, ei enamat. Türi vallavolikogu istungi kümnenda punktina päevakorras olnud koolivõrgu korrastuse küsimuse ajaks oli miiting juba lõppenud. Volikogu saali tulid aga arutelu kuulama vaid üksikud. Arutelu tulemusel otsustasid volinikud, et otsusest tuleb koolide nimed välja võtta. 19 volinikust 12 andis poolthääle ehk rohelise tule vallavalitsusele jätkata 5,2 miljoni taotlemist Türile uue põhikooli ehituseks ja olid nõus ettepanekuga koolivõrk aastaks 2022 korrastada nii, et põhiharidust kõigis kolmes kooliastmes antakse kuni kolmes valla põhikoolis.

*Kas kujutate ette, et määramatus kauguses, hindamatus vaikuses, kultuuri- ja ajaloopärandist rikkal soosaarel on üksik ajahambast puretud matkaonn, pelgupaik, kuhu võib minna igaüks, veeta öö või paar ja asuda jälle teele? Kollassaare matkaonni viib veidi üle kahe kilomeetri pikk laudtee, autoga sinna ei pääse. Iga samm, iga meeter, mis viib kõvakattega teedest, elektriliinidest ja automürast eemale, toob hinge mingi sõnuseletamatu rahu. Just seda sinna matkaonni enamasti otsima minnaksegi. Kus matkaonn asub ja kuidas sinna pääseb, saab täpsemalt teada juba ajalehest.

*Paide noormees Kaarel Siimut jagab aega ülikooliõpingute ja teadussaate «Rakett 69» tarvis teaduspähklite koostamise vahel. Tuletõrjespordi treeningud toovad teda aeg-ajalt ka kodulinna. Reaalained olid juba kooliajal Siimuti tugevus, ja ta on siiani seda meelt, et need ained aitavad maailmast paremini aru saada. Mõistmist, miks ja kuidas asjad just nii toimivad, peab Siimut oluliseks. Peale selle on reaalained väga põnevad. «Ülikooli tulles sain ma aru, et ma ei tea ikka mitte midagi,» sõnab ta. Milliseid elutarkusi ta oma kogemustest tänastele gümnaasiumi õpilastele jagab, tasub lugeda juba ajalehest.