Oled pildile saanud keravälgu? Aita raamatu valmimisele kaasa!

«Nüüd oleks vaja ka häid fotosid alljärgnevatel teemadel: äikesepilved, kaasa arvatud riiulpilved, mammatus, rullpilved, lehterpilved. Välgufotod, nii öised kui päevased, nii pilv-maa kui pilvesisesed välgud, keravälk, kui keegi on pildistanud. Ohtlikud äikesenähtused (suured raheterad, vesipüksid, tornaadod, äikesevihmast tingitud üleujutused).Äikese- ja välgukahjustused (äikesetormis murdunud puud ja metsad, rahekahjustused taimedel, välgutabamuste tagajärjed puudel ja objektidel, paduvihma kahjustused),» kirjutab Enno.

Kõik, kes on nõus oma fotosid raamatus avaldamiseks jagama, võivad kirjutada meiliaadressil svenerikenno@gmail.com. Enno arvates on kõige lihtsam moodus saata meiliaadressile fotode või albumite link, millelt ta ise pildid üle saab vaadata ning sobivaimad välja valida. Juhul kui leidub foto, mis raamatupeatükke illustreerima sobib, võtab ta saatjaga ise ühendust. «Hiljemalt augusti lõpus, sest augusti lõpuks pean käsikirja kirjastusse andma,» täpsustas Enno.

Ta lubab ka välja, et autorid, kelle fotod valituks osutuvad, saavad ka väikese honorari. «See on pigem sümboolne, kuni mõni euro foto eest. Aga lisaks on plaanis anda tasuta autorieksemplar vähemalt kolmele inimesele, kellelt kõige enam fotosid raamatusse läheb,» märgib Enno. Esialgse plaani järgi näeb Eesti esimene äikeseraamat ilmavalgust tuleval kevadel.