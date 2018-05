Ministrid vastavad Euroopa päeva üritustel rahva küsimustele Euroopa Liidust

„Euroopa Liit teenib oma inimesi. Kujundades meie ühist tulevikku Euroopa Liidus, on oluline teada, millised on inimeste ootused ja lootused, ideed ja mured,“ rääkis peaminister Jüri Ratas.

„Seega on Euroopa päeva üritused palju enamat kui ideekorje või mõttevahetus. Aruteludes osaledes on kõigil eestimaalastel võimalik otseselt mõjutada Euroopa Liidu tulevikku. Loodan, et meie inimesed kasutavad aktiivselt seda võimalust, sest Euroopa Liit on meie igapäevaelu lahutamatu osa,“ selgitas Ratas.

Sellel aastal tähistab Eesti juba 12. korda Euroopa päeva 9. mail, väärtustamaks kuulumist Euroopa Liidu perre ning rahu ja ühtsuse säilimist Euroopas. Sel puhul on 9. mail Stenbocki maja hoov (Rahukohtu 3, Tallinn) avatud kõigile huvilistele, peaminister Ratas on kohal kell 15-16. Lisaks on kohal riigikantselei, Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse ja rahandusministeeriumi esindajad. Kõik külalised saavad lahendada ristsõna ja võita auhindu ning pildistada end EV100 fotoseina taustal, et jäädvustada oma fotoalbumis see Eestile oluline aasta.