Naiskodukaitse loodud mobiilirakendus aitab kriisiolukordadeks valmistuda

Mobiilirakendusest „Ole valmis!“ leiab juhiseid erinevates olukordades käitumiseks. Näiteks, mida teha siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa eksinud või kuidas anda esmaabi. Infot saab veel tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elutähtsate teenuste katkestuste, küberturvalisuse ja erinevate julgeolekuohtude kohta.

Lisaks on rakendusse koondatud erinevad kasulikud telefoninumbrid, millele saab keskkonnast otse helistada.

Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul on mobiilirakendus välja töötatud soovist anda käesolevaid juhiseid edasi võimalikult paljudele inimestele. „Organisatsioonisiseselt on kogu selle info jagamiseks välja töötanud Naiskodukaitse ohutushoiu kursus, aga kahjuks ei suuda me kõiki Eesti inimesi vajaliku kiirusega koolitada, seetõttu anname infot edasi ka mobiilirakenduse kaudu,“ sõnas Tooming.