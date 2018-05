Kopsuarst Ann Jäätma: astmahaige saab elada täisväärtuslikku elu

Astma võib esineda kõigil, sõltumata vanusest ja elustiilist. Esimesed nähud, mis peaksid inimese oma tervise suhtes tähelepanelikuks tegema on õhupuudus, köha ja vilistav hingamine. Astma puhul on eriline see, et raskendatud just välja hingamine.

Astma kaasneb sageli allergiaga, mistõttu tuleks vältida allergiat tekitavate teguritega kokkupuutumist. Nii kahju kui see ka pole, peavad arstid sageli soovitama ka koduloomadest loobumist. Kõige kahjulikum on aga astmat põdevale inimesele suitsetamine või passiivne suitsu sisse hingamine.

Esimeste astma sümptomite esinemisel tuleb pöörduda perearsti poole, kes teeb ise astmatesti või suunab inimese spirograafia uuringuks kopsuarsti juurde.

Astma diagnoos on eluaegne ning ravi peab olema järjepidev

Kuigi astmat päris välja ravida veel ei osata, võib haigus ise olla ajas muutuv. Näiteks võib väga erinevatel põhjustel esineda selliseid perioode, kus inimene tunneb ennast hästi ja astma sümptomeid ei tunne. Sellistel puhkudel on oht, et inimesed jätavad omal algatusel ravi pooleli. See on aga viga, sest järjepideva ravi puudumisel võivad astmahood hoopis ägeneda või varasem ravi ei pruugi enam mõjuda. Kui inimene tunneb ennast hästi, tuleb arstiga igal juhul konsulteerida. Suure tõenäosusega määratakse inimesele seejärel uus ravi.

Sageli on ravi jäetud pooleli seetõttu, et on kardetud astmaravimis sisalduvat hormooni. On kahetsusväärne, et meil on ravimite kohta jätkuvalt liikvel palju müüte ja uskumusi, mida järgides tehakse endale tegelikult karuteene. Kinnitan, et hormooni sisaldav astmaravi ei põhjusta kehakaalu tõusu.

Et vältida ootamatuid astmahooge peab oma haigust tundma

Astmahaige võib vahel vajada ka erakorralist abi, kuigi tänapäevased ravivõimalused on nii efektiivsed, et eluohtlikke kriisiolukordi tuleb väga harva ette. Kindlasti tuleb ravimeid alati kaasas kanda, et olla erinevateks olukordadeks valmis.

Eriti tähelepanelik peab olema astmahaigete laste puhul, sest neil on suurem risk haigestuda külmetus- ja viirushaigustesse, mis võib omakorda hingamist raskendada. Samuti tasub tähelepanelikum olla vanemaealistega, kes põevad ka teisi kroonilisi haigusi ja kelle immuunsus on seetõttu nõrgem. Soovitame astmahaigetel end ilmtingimata vaktsineerida ning selle abil raskematest haigusjuhtudest hoiduda.

Samas kõigi nende puhul, kel on tervislikud eluviisid, toituvad mitmekesiselt, liiguvad piisavalt ja väldivad stressi, on võimalik astmat hästi kontrolli all hoida. Järjepideva ja tõhusa ravi puhul on võimalik isegi tipptasemel spordiga tegeleda. Kopsuarstide praktikas on näiteid inimestest, kes läbivad astmahaigena ka paarisajakilomeetriseid suusamaratone.