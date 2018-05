Paide linnameeskond kaotas

Paide linnameeskonna kapten Andre Frolov sõnas, et tal pole meestele mängu järel midagi ette heita. «Kindlasti oli see positiivne mäng, kuid eks meil olnud ka eelmisel aastal palju selliseid häid mänge, kus me midagi ei saanud. See on selline tühi töö,» arutles ta. «Mäng Floraga oli üpriski võrdne ja võitluslik. Oli raske väljak, kus püüdsime lihtsat jalgpalli mängida.»