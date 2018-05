*Alates tänasest ootab Kirna mõisas külastajaid kohvik, mille ukselt ei leia märgist traadivaba interneti leviku kohta. Sotsiaalmeediasse võivad külastajad seal mekitud toitude pilte postitada küll, aga hiljem kodus. Kohviku pidajad – ema ja tütar Sirje ja Kadi Nurmik pole sinna nimme WiFi-võimalust rajanud ning soovitavad kohvitassi taga telefoni sõrmitsemise asemel suhelda sõpradega hoopis silmast silma. «Eks see mõte päris oma kohvikust oli Kadil peas ammu,» ütleb Sirje Nurmik. Tütar Kadi ei vaidle vastu ja ütleb, et küllap see nii oli tõesti. Eelmisel sügisel hakkas ammu kuklas tiksunud kohvikuunistus juba täide minema, kui ühel Kirna mõisa üritusel sattus Kadi kõrvale istuma selle omanik Tuuli Org.

*Paide linnavalitsus kuulutab välja riigihanke, et leida toitlustajat Paides tegutsemist alustavale Hillar Hanssoo põhikoolile. Kuni uue koolimaja valmimiseni saab toitlustaja oma valdusse Lai 33 hoones asuvad sööklaruumid. Paide abilinnapea Anneli Tumanski sõnas, et hankes võivad osaleda nii kohalikud toitlustusettevõtted kui ka toitlustajad väljastpoolt maakonda. Sealjuures pole oluline, et ettevõte oleks eelnevalt tegelenud koolitoitlustusega. Oluline on, et ettevõte omaks toitlustuskogemust ja oleks valmis vastavalt hanke tingimustele investeerima köögitehnikasse, kui see peaks osutuma vajalikuks. Mis firma lastele tulevikus koolitoitu pakkuma hakkab, peaks selguma suve hakul.