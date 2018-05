Sarnaselt hooaja kahe eelneva etapiga on ka Tallinna rallil WRC autoga stardis EMV1 klassi liidrid Valerii Gorban – Sergei Larens (Mini Cooper WRC), kellele on samuti WRC autol konkurentsi pakkumas hooaja esimest starti tegevad 2017.aasta absoluutmeistrid Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC). Lisaks WRC autodele on hooaja kolmanda ralli starti tulemas viis R5 autot, millest kolm Fordi ja kaks Škodat. Ühes neist autodest on istumas Eesti rallifännidele tuttavad ja 2009. aasta Tallinna ralli teised mehed Jukka Hiltunen - Jarkko Kalliolepo (Škoda Fabia R5).