Eesti reisikorraldajad väisasid Järvamaad

Metsade vahelt saab alguse linn: Järva maakonna piiritähise juures annab silt teada, et tegemist on Paide vallaga. Lähiajal see silt sealt kaob ja maakonna piiri ületades siseneb autojuht hoopis Paide linna.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX