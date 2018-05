Juubeliaasta talgupäevale on registreeritud ligi 400 värvimistalgut

„Kihelkonnad on eestlastele läbi aegade olnud paikkondliku identiteedi aluseks - me kõik oleme kusagilt pärit ja soovime neid juuri tunda. Eesti Vabariigi 100. sünnipäev ja juubelihõnguline talgupäev pakuvad selleks ilusa võimaluse,“ ütles Riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. „Juba on registreeritud 389 värvimistalgut, millega kingitakse oma kodukandile kihelkonnavärvid. Säravas pidurüüs saavad kogukonnad tervitada EV100 kevadsuviseid sündmusi ja augustis toimuvat Suurt suvenädalat,“ lisas Kasterpalu.