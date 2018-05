*Punastes tunkedes maanaine Astrit Eilmann lööb pilgu maha. Pilk on maas ja pisarad voolavad. Voolavad Gerly Leiti jutu ajal, voolavad siis, kui jutujärje võtab üle vallavanem Pipi-Liis Siemann, ei jää järele ka Kerlin Tealase sõnavõtu korral. Alles siis, kui samamoodi jahmunud töökaaslased ja seal samas töötavad tütred esimesi arglikke kallistusi ja õnnitlussõnu jagavad, jääb pisaravool korraks järele. Aga ainult korraks. Järvamaa aasta ema tiitel tuli Astrit Eilmannile tõesti suure üllatusena. Kuidas see kõik täpselt juhtus, saab lugeda juba ajalehest.

*Sel nädalal jõudsid Järvamaal Eistveres kasvanud tomatid Paides müügile. Neid saab osta Turu Tarest, et meelde tuletada ehtsate kodumaiste suviste tomatite maitset. Inimesed ostavad hinnalist tomatit esialgu ühe või paari kaupa, et lihtsalt võileivale lõigata. Tagasiside põhjal teab nende kasvataja Kuido Paimla, et tomatitel on ehe eestimaine maitse ja poes müüdava Poola kraamiga neid võrrelda ei saavat. Miks Järvamaa kurgikasvataja nina tomatikasvatusse pistis, loe juba ajalehest lähemalt.