Pildid: Paide linnameeskond valmistub telemänguks

Linnameeskonnal on 11st mängust koos kaks võitu, kolm viiki ja kuus kaotust, mis annab üheksa punkti. Endale on lastud lüüa 28 ja ise löödud 14 väravat. Kõik see kokku annab hetkeseisul kümne meeskonna seas Paide linnameeskonnale kaheksanda koha.