Tantsunoortel pandi Paides silmad särama

Rahvatantsufestivali eestvedajad on Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts ning Pelgulinna gümnaasium, kes ürituse Kesk-Eestisse jõudmise nimel tegid koostööd ka Paide gümnaasiumiga.

Korraldusmeeskonda kuulunud Paide gümnaasiumi huvijuht Helen Trug ütles eile, et nüüd kuluks küll üks hea puhkus ära, ent hing on rahul – kõik sujus nagu kellavärk. «Olen küll aeg-ajalt kriitiline, aga seekord ei saa küll öelda, et midagi ei õnnestunud või midagi oli viltu,» sõnas ta.