* See võis olla pühapäeva hommikul kella üheksa ajal. Järva- ja Harjumaa piiril asuva Kädva küla metsatalu perenaine Triin avastas, et üks tema lastest on kadunud. Ja jäigi kadunuks, rohkem kui kümneks tunniks. «Kui ma teda hüüdsin, ei reageerinud keegi,» meenutas ema Triin hiljem. Ei poiss ega tema lemmik. Neljaaastane Tim Timmo kadus ära koos koeraga, turjaka, musta värvi krantsiga. Sõbraliku neljajalgsega.



* Suurõppus «Siil» tipnes Järvamaal laupäeva ennelõunal Türi kesklinnas, kui maskides mehed üritasid vallutada vallamaja. Vallamaja suudeti küll kaitsta, kuid vallavanem Pipi-Liis Siemann sai «surmavalt haavata».



* Sõbra eeskujul ühe suitsuahjuga tootmise suursuguselt singivabrikuks nimetanud Kõpu talu peremees teab, kuidas valmib hea sink, seda hindavad ka ostjad, kuid kolimisega ühest maakonnast teise põrkus ta ootamatult lubade saamise karmi rägastikuga.



* Kui kokku saab tuhatkond noort kümnest maakonnast, kellel tantsulust jalges, väljas sirab päike ning kahe päeva vältel võid leida uusi sõpru ja koos tantsida, siis lihtsalt peab silm särama. Üle Eesti Paidesse kokku sõitnud noortel rahvatantsijatel silmad särasid.



* Laupäeval oli kõikjal üle Eesti juubelihõnguline «Teeme ära!» talgupäev, mis tõi Järvamaal kodudest välja 2687 inimest, kes tegid ära 118 ettevõetud tööd.



* Pühapäeval Paide linnastaadionil Premiumi liiga 12. voorus Tartu Tammekaga mänginud Paide linnameeskond leppis 3:3 viigiga. Linnameeskond läks algul küll Samson Onomigho Iyede väravatest 2:0 juhtima, kuid poolaja lõpuks oli seis viigiline.



* Pühapäeval peetud üheksas Paide-Türi kevadtriatlon tõi kokku 37 üksikvõistlejat ja kolm sõbravõistkonda. Ilm oli suurepärane. Ainus apsakas oli üks purunenud rattarehv.