Sealt on varastatud arvutiprotsessor ja dokumente. Lisaks murti lahti hoones asuva tööriistaruumi uks, kust varastati mootorsaag Husqvarna ja elektritrell Makita.

Samas ruumis on lõhutud arvutiprotsessor, millest on eemaldatud kõvaketas. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.