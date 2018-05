Järva malev kutsub patrullvõistlusele

Võistlus on mõeldud eelkõige Järva maleva liikmetele, kuid oodatud on ka külalisvõistkonnad kaitseväest, politseist, päästeteenistusest, naabermalevatest ja koostööpartnerid tsiviilstruktuuridest.

Pöörame tähelepanu sellele, et võistlusel on kaks sarja, üks neid raskem ehk sõdurisari ning teine kergem ehk rahvasari. Võistkonna suurus on 3-5 inimest.