Paide linn müüs 130 000 euro väärtuses kinnisvara

Enampakkumisel olid Väike-Aia 2 ja Suur-Aia 25 äripinnad ning korter Roosna-Allikul Nooruse tänav 10-5.

Väike-Aia 2 esimese korruse äripindade ostuks tuli üks pakkumine alghinnaga130 000 eurot ning ostjaks osutus Tartu ettevõte Kendra OÜ. Suur-Aia 25 äripindadale ega Roosna-Alliku aleviku Nooruse tänava

korterile pakkujaid ei registreerunud.

Paide linnapea Priit Värk selgitas kinnisvara müüki sellega, et kohaliku omavalitsuse ülesanne ei ole tegeleda ärikinnisvara rentimisega. "Sellega tuleb väga hästi toime erasektor. Müügist laekuva raha kavatseme

investeerida Paidesse, et meie kodulinna elukeskkonda parandada. Hea meel on, et Väike-Aia 2 äriruumid saavad uue peremehe ning kõik olemasolevate rentnike lepingud kehtivad edasi," sõnas linnapea.

Värk selgitas, et Suur-Aia 25 ja Nooruse tn 8 ruumidele korraldab linnavalitsus lähiajal uue

enampakkumise. «Kui ka teistkordselt peaks enampakkumine nurjuma, siis pöördume linnavolikogu poole ettepanekuga langetada alghinda või müüa Suur-Aia 25 äripindu osadena,» lõpetas ta. (JT)