Rongkäigulistest kujuneb puule tüvi

Juba 2012. aasta rongkäiguga oli Väljaotsale selge, et nii nagu tuleteekond, peab ka rongkäik moodustama peoga terviku ehk sellel peab olema rohkem sügavust. «Ka 2016. aasta peo idee järgi kandis rongkäik endast mõtet üheskoos mõnusalt aega veeta. Kahjuks ei jõudnud sõnum kõigile üheselt kohale või ei olnud kollektiividel julgust teha asju teistmoodi,» selgitas ta. «Igatahes seda toredat me-lähme-rukkist-lõikama-stiilis segunemist ei tulnud.»

Seekord aga on Väljaotsa ütlust mööda tõesti asjad veel omamoodi ja kui nüüd sisu ei hooma, siis võib jälle tekkida paljudel küsimus, mis see siis on.