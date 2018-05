* Puidugraanulitootja Graanul Invest avalikustas, et plaanib koos USA biotehnoloogia ettevõte Sweetwater Energyga rajada Imaverre 40 miljonit eurot maksva demotehase, kus toodetakse puidust suhkruid ja kõrge puhtusastmega ligniini.



* Esmaspäeval kinnitas Paide linnavalitsus riigihanke tulemuse, millega otsis ehitajat Mündi ja Raudtee tänavale. Soodsaima pakkumise tegi Tallinna firma AS Yit Eesti.



* Kuu aega tagasi kirjutas Järva Teataja, et Järva maavalitsusest on varastatud Tiit Pääsukese maal, mis müüdi ühes Paide linnas asuvas parklas maha kunstikaupmehele. Prokuratuur on varga tabamiseks alustanud kriminaalmenetlust.



* Laupäeval maeti Järva-Madise kirikaeda suurte austusavaldustega Eesti taasiseseisvumisele ja NATO liikmeks saamisele omal ajal kaasa aidanud Saksa koloneli Konrad Alexander Heilmanni tuhk. Heilmanni sugupuu juured ulatuvad Järvamaale. Tema esivanemad olid Seidla mõisa tuntud omanikud Vietinghoff Scheelid, kelle hauaplats asub Järva-Madise kirikaias.



* Tänavune Järvamaa laulu- ja tantsupeo rongkäik kannab pealkirja «Sirgumine», idee autori ja korraldaja Välev Väljaotsa selgitusel põimuvad aastakümnete jooksul kasvanud eluringid rongkäiguna kujundlikult ühte.



* Paide hoovimüük, kus inimesed on kevaditi saanud oma kodudes kasutult seisma jäänud kraamiga kaubelda, on tänavu samal ajal Paide laadaga ehk siis 12. mail on Paide muusika- ja teatrimaja juures hulgaliselt võimalust raha luhvtitada. Kindel laadale tulija on hoovimüügi eestvedaja Kairet Kõljala ütlust mööda riigikogu liige ja endine teletäht Maire Aunaste, kes külastas omal ajal ka esimest Paide hoovimüüki. «Ta on suur taaskasutuse pooldaja ning kindlalt seda meelt, et riideid ei tohiks ära visata kui keegi neid veel vähegi kanda saab,» teadis Kõljalg öelda.



* Sel reedel ja laupäeval sõidetavale Tallinna rallile registreerus 69 paari, kusjuures stardis on ka järvakad. Nii võtavad rallist osa Gert Kull ja Toomas Keskküla, Rene Uukareda ja Jan Nõlvak ning Patric Juhe ja Tiina Ehrbach.