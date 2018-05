Põllumajandusettevõtted saavad investeeringuteks 22,5 miljonit eurot toetust

Detsembrikuus toimunud taotlusvoorus laekus kokku 353 taotlust 40,9 miljoni euro saamiseks. Taotluste rahuldamiseks on selle aasta eelarves eraldatud 22,5 mln eurot. Järvamaalt rahuldati viis taotlust ja seda summas 669 411 eurot.

Toetus on mõeldud investeeringuteks, mille abil saavad ettevõtjad kaasajastada tootmist, rajada ja uuendada keskkonnahoidlikke põllumajandus- ja loomakasvatusehitisi ning suurendada keskkonnasõbraliku energia tootmist ja kasutamist põllumajandusettevõtetes.

„Kõige rohkem sooviti toetuse abil soetada põllumajanduses vajaminevaid mitmesuguseid mobiilseid masinaid ja seadmeid, need moodustasid kokku ligi kaks kolmandikku taotletud objektidest,“ tõdes PRIA arendusosakonna juhataja Mariell Jõesalu. Populaarsuselt järgnesid põllumajanduslikud tootmishooned ja sinna paiksete seadmete soetamine.

„Riskianalüüsile toetuv menetlemine on PRIAs viimase aasta jooksul üha aktiivsemalt kasutuses,“ ütles ta. „Eesmärgiks on toetuste õiglane jaotamine, määrates need taotlejatele, kes kasutavad toetust sihipäraselt ja õiguskuulekalt.“