Viirusnakkustesse ja grippi haigestumine väheneb

Rasked gripijuhud

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse täpsustatud andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 1914 patsienti. Vähenenud on intensiivravi vajanud inimeste arv - eelmisel nädalal vajas intensiivravi 4 inimest, kellest üks suri. Gripihooaja algusest on intensiivravi vajanud 212 inimest, gripi tagajärjel on surnud 94 inimest.