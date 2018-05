Evely Kaasiku saavutas orienteerumise EMil lühirajal 20. koha

EMi võistlusprogramm algas sprindivõistlusega. Evely Kaasiku võistlussooritusele avadistantsil andis selgelt tunda haigestumine nädalapäevad enne võistlust, mistõttu jooksuvõime ja ka eksimused ning ebakindlus ei võimaldanud pääsu A-finaali. Napid 4 sekundit tulnuks kiirem olla, et pääseda medalitele heitlema.

Eesti naistest oli parim Evely Kaasiku, kes raja esimese poole jooksis kindlalt ja suuremate tehniliste apsudeta. Raja lõpuosas sisse tulnud ligi 1-minutiline viga maksis mitu kohta ja andis Evelyle lõpuprotokollis 20. koha. Marianne Haugile kuulus 33. koht ja Annika Rihma lõpetas 41. Evely oli oma tehnilise sooritusega rahul ja suutis olla kindlalt kaardis. Vaid viimasesse KP-sse jooks ebaõnnestus selgelt ning see langetas teda 3-4 koha võrra. Järjest paranev füüsiline vorm võimaldab heidelda ka maailma tippkonkurentsis. Puudu jääb võistlusstartidest taolistel maastikel, et suuta joosta võrdselt sportlastega, kelle jaoks Kesk-Euroopa mäed on kodumaastik.