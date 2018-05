Paidesse tulevad vihased mehed

See on ülipingeline lugu vandekohtunikest, kes ühte ruumi suletuna on kohustatud jõudma üksmeelsele otsusele, kas mõrvas süüdistatav on süüdi või mitte. Aga jõuda ühisele arusaamisele kaheteistkümne erineva inimese vahel, kes on pealegi pärit erinevatest ühiskonnakihtidest ning kultuurikeskkondadest, ei ole iseenesestki mõista eriti lihtne ülesanne.