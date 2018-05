* Praeguse Lõuna-Eesti väikehaiglate sünnitusosakondade kavandatava sulgemise valguses arutletakse hirmunult, milline haigla on järgmine. Kui vaadata tuimalt paberilt arve, siis kummitab sulgemioht kindlasti ka Järvamaa haigla sünnitusosakonda. Järvamaa haigla sünnitusosakonna juhataja Marju Raja ütles, et see pole talle mingi uudis, sest tegelikult on nad sulgemishirmus töötanud juba viimased 18 aastat. «Ei ole kuigi meeldiv tunne, kui pead igal sammul oma eksistentsi eest võitlema ja tegema tööd teadmatuses, mida homne päev võib tuua,» lausus ta.



* Paide linnavalitsus ning Järva ja Türi vallavalitsus maksavad oma töötajatele Järvamaa mõistes head palka. Kui eelmisel aastal oli maakonna keskmine palk 1000 eurot, siis omavalitsustes teenivad pooled töötajad kuus 1300 eurot ja rohkem.



* Sügisel tegevust alustava Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktoriks valiti Paide ühisgümnaasiumi praegune õpetaja. Direktori ametikohale kandideeris viis inimest, kellest jäi komisjoni sõelale kaks kandidaati. Neist kaks olid väljastpoolt Järvamaad ja kolm kohalikud inimesed.

* Neljapäeva varahommikuni usinalt tööd teinud spreiprinter kattis Paides Tööstuse 16 kortermaja otsaseina kunstiteosega, mis ületab mõõtmetelt kõiki seniseid sama tehnikaga tehtud pilte. Kunstnik Kristjan Juusu kavandatud mustvalge teose suurus on 140 ruutmeetrit ja selle seinale ilmumise taga on idufirma SprayPrinteri meeskond.



* Nukukunstnik Resa Tiitsmaa on igal aastal esimeste seas, kes saab teada Järvamaa aasta ema tiitli saaja. Küllaltki vara, et jõuaks aasta ema näolist nukku teha. Talle endale on iga päev justkui emadepäev.



* Eesti üks suurimaid autokogusid asub ilmselgelt Järvamaal Järva vallas Järva-Jaani vanatahnika varjupaigas. Eelmise nädala keskpaigas hakkas sealsete liikurite arv lähenema 500le, ja seda on väga palju. Üle paari kuu ei tähenda varjupaik enam lagedat murulappi, kuhu autod on rida rea ja viirg viiru kaupa külastajatele uudistamiseks paika aetud. Püsti on saanud viilhall ning sealsest remondiboksist on läbi käinud ja uueks saanud esimene auto.



* Paide balletistuudio väikesed baleriinid harjutavad praegu erilise hoolega, sest juba kuu aja pärast tantsivad nad koos Eesti Rahvusballeti baleriinidega etenduses «Uinuv kaunitar».