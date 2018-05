Komisjoni kuulunud Paide linnapea Priit Värk ütles, et tugevaid kandidaate oli tegelikult mitu. Ühelt poolt rääkiski Kivisoo kasuks see, et ta on kohalik inimene, kes on seni töötanud samas kollektiivis õpetajana. «Kuna kooli ootavad ees tavapäratud ajad, kus tuleb asenduspindadel tegutseda, pole väga kohanemisruumi ja on hea, kui kohalik inimene saab kohe härjal sarvist haarata,» põhjendas ta.