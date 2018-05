* Paide tööinimesed on mornid, sest pärast suvepuhkusi on nad suure tõenäosusega olukorras, kus aastatega armsaks saanud odavad sööklad linnarahvast enam ei toitlusta. Kuhu siis minna, et paari euro eest lõunaajal söönuks saada?



* Kui suuremates linnades vuravad taksod linnapildis kogu aeg, siis Järvamaa taksod võib kahe käe sõrmedel kokku lugeda. Kohalike taksofirmade omanike hinnangul pole siinse taksoäri olukord kiita. Paide Takso on klientide tähelepanu püüdmiseks katsetanud mitut nippi: küll pakkus üle-eelmisel aastal alkoholireise Lätti, küll käis möödunud aastal välja võimaluse minna Hollandisse kanepireisile. Hollandisse minekul huvilisi küll polnud, kuid Paide Takso omaniku Tarmo Piiskoppeli ütlust mööda on paar reisi Lätti siiski tehtud. Kohalikul taksoäril Piiskoppeli hinnangul väga hästi ei lähe ja väikeses Paides on teenuse osutajaid liiga palju. Paide Taksole kuulub kolm autot, Järva Taksole ja Linnuse Taksole mõlemale kaks.



* Järva-Peetri kiriku tornist kostev tärin ja undamine annavad märku sellest, et luukide vahetus käib täie hooga. Kingituseks saadud kelladega alanud ettevõtmine on lõpusirgele jõudmas. Diakon Jaanus Tammiste võtab töökindad käest ja kiivri peast üksnes pildistamise ajaks, pärast seda läheb töö jälle edasi. Kui asjad sujuvad, peaks nädala lõpus maapinnast 26 meetri kõrgusel tornis uued luugid ees olema. Neid ei pea enam avamas käima, et lasta kõlada Saksamaalt kingituseks toodud kelladel, mida helistab automaatsüsteem.