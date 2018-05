Päästeameti inspektorid viibutasid Järvamaa kortermajade suunas näppu

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo vaneminspektori Lennart Okase sõnutsi on Järvamaa korterelamute üldmulje päris hea. Muret teevad keldrist trepikotta väljuvad uksed, mille ette on kogunenud mõningaid elulisi esemeid ning seetõttu on evakuatsiooniteed taksitatud. Vaneminspektor Lennart Okase sõnutsi on olukord läinud Järvamaal aastatega ainult paremaks.