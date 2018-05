Juba sel reedel ehitatakse Paide vallimäe lava kaks korda laiemaks, et peol osaleda soovinud tantsijad kõik lavale ära mahuksid. Orkestrilava ehitamine, lava kaunistamine, puude riita ladumine ning muud peoks ettevalmistavad tööd tehakse päev enne pidu.

Tantsijate ja liikumisrühmade proovid algavad pühapäeval, 20. mail. Esimene proovide päev on planeeritud täiskasvanute rahvatantsurühmadele. Esmaspäeval, 21. mail on vallimäe lava beebide ja väikelastega emade, mudilasrühmade ning laste ja noorte rahvatantsurühmade päralt. Näitlejate proovid toimuvad reedel, 25. mail. Lauljate, ansamblite, orkestrite ja ühendproovide aeg on laupäeval, 26. mail.