Äikese hind: tuhanded läbipõlenud seadmed ja sajad tuhanded kulutatud eurod

Telia eelmise aasta kokkuvõttest selgub, et vahemikus 2017. aasta maist kuni septembrini tehti klientide poolt 4600 äikesega seotud pöördumist. Telia tehnikud sooritasid mullusel äikeseperioodil aga ühtekokku ligi 1500 väljasõitu klientide juurde, et kahjusid hinnata ja likvideerida.

Äikese poolt koduseadmetele tekitatud kahjustused võivad olla väga erinevad, alustades sellest, et läbi on vaid ruuteri port. Sealt edasi on juba terve ruuter läbi kärsanud või on lisaks ruuterile ka digiboks kahjustatud. Halvemal juhul võib kahjustatud olla nii ruuter, digiboks kui teler. Telia tehnikud on kokku puutunud ka juhtumitega, kus peale pikselööki on kaablite asemel alles vaid põlenud jutt seinal.