Naiskodukaitse esinaine: iga naiskodukaitsja, kes osaleb Järvamaal koormusmatkal, on kangelane

Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul seisnebki koormusmatka väärtus selles, et see annab võimaluse väljaõppes omandatud teadmisi ja oskusi rakendada ekstreemsetest tingimustes. „See loob osalejatele võimaluse tunnetada oma piire ning kogeda, et tegelikult suudetakse palju enam kui esialgu arvatakse,“ ütles Tooming.

„Arvan, et iga naiskodukaitsja, kes osaleb Naiskodukaitse koormusmatkal, on kangelane. See on suur pingutus nii vaimselt kui füüsiliselt. Tundide viisi võimete piiril tegutsemine on tõsiseks väljakutseks ka kogenud naiskodukaitsjale,“ ütles Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming.