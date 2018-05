Toidukogumispäevade hittideks olid kuivained ja makaronid

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis selleks, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. Samast aastast on korraldatud ka regulaarselt mitu korda aastas toidukogumispäevi, mille raames on eraisikutel võimalus kaasa aidata Toidupanga tööle ja aidata toidukabaga puudust kannatavaid inimesi. Tänaseks töötab Eestis 14 Toidupanka, kes tegelevad päevast päeva sellega, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit ja jagada see puudust kannatavatele inimestele. Toidupangad võtavad kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimistähtaega ületavaid ja/või defektsed tooteid ja kaupa, mida mingil põhjusel ei saa müüa. Vabatahtlike abiga need tooted komplekteeritakse ja jagatakse tasuta puudust kannatavatele peredele.

Toidupank kuulub Euroopa toidupankade föderatsiooni (FEBA) ja Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustikku (EAPN Eesti).