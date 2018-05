Pilv-maa välk

Sellist tüüpi välku nimetatakse ka negatiivseks pilv-maa välguks või tavaliseks pilv-maa välguks. Negatiivseks seepärast, et välgulöögi hetkel kandub negatiivne laeng pilve alaosast maapinnale. Tavaliseks aga seetõttu, et 90-95% kõigist pilv-maa välkudest on just sellised. Negatiivne pilv-maa välk on tüüpiliselt 2-3 km pikk ja lööb äikesepilve alla tugeva vihmasaju piirkonda.

