* Terve nädalavahetuse on Türi täis jälle laadamelu, sest algas järjekordne lillelaat. Eile ennelõunal olid esimesed ostjad juba kohal ja laadaplatsil käis suur sagimine. Peaaegu kohe pärast laadaalale sisenemist sai selgeks, et seltskond on kirju ja kaubavalik lai, ka keelebarjäär ei ole müügil takistuseks. «Big kolm, malenkii kaks,» selgitas mänguasju müüv noormees ühele ostjale. Kolme keele segu oli küsijale arusaadav ja ost sai mõlema rõõmuks tehtud.



* Täna õhtul ärkab Türi vallas Kärus elule aastaid tühjalt seisnud hoone, mis on Toosikannu puhkekeskuse eestvedamisel ehitatud nägusaks kõrtsiks. Äge peopaik sobib tähtpäevade, seminaride ja rahvaürituste korraldamiseks.



* «Võtnud ei võsu ajada,» laulab eeslaulja neljapäeval haljasalal Sillaotsal. «Võtnud ei võsu ajada,» laulab Paide ühisgümnaasiumi õpilastest moodustatud improviseeritud koor talle tagasi. Algab Järvamaa sajandi tammiku istutus.



* Neljapäeval pidasid maakonna noored kodu-uurijad Eesti ringhäälingumuuseumi ja Türi muuseumi ruumes 42. konverentsi, kus tutvustasid lähemalt tänavusi töid, millega olid heitnud pilgu koduümbruse ajaloole ja inimestele.



* Korteriühistu koosolekud mõjuvad lavastajale Mart Kolditsale inspireerivalt ja on andnud ainest ka kõrgema lavakunstikooli 28. lennu eile esietenduseni jõudnud lõpulavastusele «12 vihast». Sellises koosluses näeb tulevasi näitlejaid laval ilmselt viimast korda, nõustus lavastaja ja kursuse juhendaja Mart Koldits.



* Järva-Jaani endine vallavanem Arto Saar on juba mitu aastat hobikorras põletanud puidule portreid ja illustreerinud need lustakateks piltideks, millesuguseid Eestis rohkem ei leidu. Kärsatustest, nagu ta oma tööde kohta ütleb, on saanud järvalaste seas hinnatud kingitused oluliste elusündmuste puhul.