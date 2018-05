Video Türi lillelaada liikluskeeristest: hullumaja või midagi leebemat?

Türi lillelaat kestab reedest pühapäevani. Juba aastaid on see kevadpealinna suurimaid üritusi, meelitades kolme päeva jooksul Türile kohale mitukümmend tuhat inimest. Ühtlasi tähendab see ka seda, et Türi teede liikluskoormus kasvab tohutult - linna tuleb liiklema ja parkimiskohta otsima sadu kui mitte tuhandeid autosid.