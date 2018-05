Ajakeskuses saab uudistada nukumajade näitust

Näha saab kunstiõpetaja Heli Männi kollektsiooni erinevas suuruses ja vanuses nukumajadest koos sisustuse ja nukkudega. Vanimad majad on peaaegu 100-aastased, uuemad päris kaasaegsed. Majad on valmistatud puidust, vineerist, plekist, plastmassist, kartongist ja vanast kohvrist. Kogus leidub maju nii Eestist, Rootsist, Saksamaalt, Inglismaalt kui ka Venemaalt. Näitusel on tutvustavad tekstid mõnedest maailmakuulsatest nukumajadest ja nukumaju tootvatest firmadest ning õpetusi, kuidas ise lihtsalt taaskasutatavatest materjalidest nukumaja teha. Nukumajade kollektsioon on vaid osa kunstiõpetaja Heli Männi mänguasjakogust, kus kokku üle 7000 eseme. Lisaks nukumajadele saab näha ka pabernukke.