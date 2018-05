AQVA spaa toob juubelipeo Paidesse

"AQVA spaa on saavutanud edu ainult tänu toredatele klientidele ja kui 10 aastat on eestlased sõitnud üle vabariigi meie juurde, siis juubeli puhul sõidame nüüd meie inimeste juurde," sõnas AQVA spaa juht Roman Kusma. "Võtame kaasa kokad, kes valmistavad imemaitsvat torti, jagame auhindu ja tähistame sünnipäeva ühes Järvamaa inimestega." Hotelli juht lubas uudishimulikele pajatada põnevaid lugusid AQVA loomisest ja kuidas hotell on suutnud 10 aastat püsida eestlaste südames. "Paides on juba aastaid mõlgutatud mõtteid spaahotellist, kuid tegudeni pole veel jõutud. Samas on süda-Eesti strateegiliselt väga hea koht, sest kõigil on siia võrdne maa tulla. Toome siis 22. mail välk-pauk-energia AQVAst kohale ja nakatame kohalikud tegijad suuri ideid ellu viima!"



22. mail kell 13 meisterdavad spaahotelli juhid ja töötajad hiigeltorti Paide Muusika- ja Teatrimaja juures. Aqvalased jätkavad juubelituuri 23. mail Pärnus ning külastavad maikuus kokku 10 Eesti linna. Igas linnas loositakse peaauhinnaks välja ööbimine üle 130ruutmeetrises kahe saunaga Caesaeri sviidis neljale.