Aga külalisi ootavad sellel aastal enam kui kakskümmend kodukohvikut. Et sündmus toimub esmaspäeval, on mitmed kohvikupidajad mõelnud ka tööl käijatele ning alustavad õhtupoolsel ajal, avades uksed kell 17, külalisi võõrustatakse mõnes paigas kuni kella 22ni. Ent on ka neid kohvikuid, mis ootavad head-paremat nautima juba hommikul kella 10 alates.