* Paidesse on kanda kinnitamas aasiapäraseid sööke pakkuv restoranikett Vaga Mama, et raputada järvalaste maitsemeeli veidi teravamate toiduelamustega. Ettevõtte omanik nepaallane Kamal Prasad Chalise ütles, et otsustas Paidesse söögikoha teha seetõttu, et siin pole ühtki konkurenti. «Loodan, et Paide ja Järvamaa inimesed proovivad ja võtavad uued maitsed omaks,» sõnas ta.



* Üle Eesti tehtud kortermajade kontrolli kampaaniast selgub, et ainult iga neljanda kortermaja puhul pole inspektorid tuvastanud tuleohutusnõuete rikkumisi ja elanikud võivad enda üle uhked olla. Enamikul juhtudel esines erineva ohuga puudusi.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits andis teada, et Järvamaal kontrollisid inspektorid viit kortermaja, millest kolm olid korras ja kahes leidus puudusi.



* «Võta ta kirbule!» hüüab kümnendat korda koormusmatkal olev naiskodukaitsja oma võistkonnakaaslasele. Teelt välja põrutanud vanglateenistuse bussi najal seisab pruunides vangirõivastes mees. Vähem kui minut hiljem teatab Viru 2 võistkond, et olukord on lahendatud: mõlemad vangid on kinni võetud ja abi kohale kutsutud. Nad saavad ülesande lahendamise eest maksimumpunktid. Võiduks sellest ei jätku, kuid korraldajad peavad nende tegutsemist olukorras ideaalilähedaseks. Naiskodukaitse eelmise nädalavahetuse koormusmatk oli juba 22. korda, kuid esimest korda korraldas selle Kaitseliidu Järva ringkond.



* Laupäeval Türil endise metsakombinaadi territooriumil sõidetud Kesk-Eesti romuringil käijad said nentida tõsiasja, et nad olid kohal harukordsel võistlusel. Nii meeste- kui naisteklassis jäi esikoht Järvamaale.