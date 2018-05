Sakret kingib Lätile sajandaks sünnipäevaks 150 betoonist riigivappi

“Läti riiklikest sümbolitest on riigilipp väga levinud ning näha paljudes kohtades, kuid vapp on jäänud veidi unarusse ning seetõttu otsustas Sakret tähistada Läti sajandat sünnipäeva betoonist riigivapiga. Oleme uhked Sakreti teadus-arendusosakonna ja tehnoloogide töö üle, kuna neil õnnestus luua Lätile niivõrd kena meene,” ütles Järvamaal Mäos kuivsegusid tootva Sakret OÜ tegevjuht Kaspars Pacēvičs.

Pacēvičs lisas, et kui Eesti organisatsioonid soovid tähistada riigi 100. sünnipäeva betooni valatud esemetega, siis Sakret arutakse neid ideid hea meelega.

Spetsiaalse kaitsekihiga kaetud betoonist riigivapi kaal on 15 kilogrammi, laius ja pikkus vastavalt 420 ja 594 millimeetrit ning paksus 30 mm. Vapp on mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues.

Läti iseseisvus 18. novembril 1918 ning Läti vapp on riigi ametlik sümbol alates 19. augustist 1921. Riigivapi ametlik staatus taastati Läti Ülemnõukogu otsusega 15. veebruaril 1990.

Sakret on rahvusvaheline frantsiisibränd ning maailma suurim kuivsegude tootja, millel on maailmas üle 60 tehase, neist 30 Euroopas. Ettevõte alustas Eestis müüki jaanuaris 2005 ja juulis 2007 hakkas Mäos tööle Eesti üks suurimaid kuivsegude tehaseid. Lisaks tootmisele on Sakretil Mäos tootearenduse labor.