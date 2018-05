Türil läheb kesknädalal orienteerumiseks

Orienteerumispäeva toimumisaeg on kell 8.30-18:30. Kõigil on võimalus kaardiga Türi linna ja selle parke avastada ning kaardiga liikumise põnevust nautida. Rada on jõukohane alates eelkooliealistest lastest kuni vanaemade-vanaisadeni, rada on läbitav jalgsi, rattaga, lapsevankriga.