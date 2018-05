Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko tunnistas, et sel hooajal on neil olnud tohutult ebaõnne. "Jäime 0:1 ka Narva vastu kaotusseisu ja üritasime võtta initsiatiivi enda kätte. Teisel poolajal tegime vahetustega korrektuure ning mäng läks Narva jaoks palju ohtlikumaks. Meil oli palju häid momente," sõnas ta. "Mul on äärmiselt kahju, et meil ei õnnestu punkte võtta. Praegu tundub, et õnn on meile täielikult selja pööranud. Samas, me ei tohi pettuda!"