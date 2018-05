Fotol on raamatukogu direktor Astrid Karpender (vasakul) ja Türi põhikooli õpilased Steven Deket (vasakul), Markus Tiiter ja Säde Soo, kes oma sõnul käivad raamatukogus pea iga päev. Et aga suviste ilmadega saab raamatuid õues lugeda, on neile eriti meeltmööda.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX