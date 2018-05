* Üleeile algasid Paide kirikus ehitustööd. Seekord on kavas korda teha läänetiib, mis on Paidesse sissesõitjale kõige paremini nähtav ja kaunistatud kahe huvitava kujundiga.

* Säreveres elav Toomas Šadeiko on olnud viimased kümme aastat koolidirektori ametist prii, mistõttu oli ta väga üllatunud, kui teisipäeval helistas talle Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ja õnnitles teda kui värsket elutööpreemia laureaati. «Kui välja arvata mõni arvamusartikkel Järva Teatajasse, siis olen ka avalikkusest kõrval olnud,» lisas ta.



* Nädalavahetusel leidis Järvamaa tuntud loodusfotograaf Ingmar Muusikus Väätsa ja Ussisoo vahele jäävast metsast juhuslikult nandu surnukeha. «Esiti mõtlesin, et sookurg või mõni teine suurem lind, kuid lähemal vaatlusel selgus, et tegemist on täitsa eksootilise tegelasega, kes meie metsades tavapäraselt ei ela,» lausus ta.