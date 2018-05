Hiljem väljakutseastet tõsteti ning lisati, et põleb ka kuivati. Ligiduses on ka kütusemahuti.

Sündmuspaigal viibiv Järva Teataja ajakirjanik lisas, et suitsusammast oli näha Tallinna-Tartu maanteelt juba kaugelt. "Nüüd, kl 11se seisuga on päästjad suuremad leegid maha surunud," lisas ta. "Kuur on põlenud, tulekahjustusi sai kuivati ning hetkel tegelevad päästjad selle kõrval oleva kütusemahuti jahutamisega."