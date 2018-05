Riik toetab innovatsiooni sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaalkaitseminister rõhutas, et innovaatiliste lahenduste all ei peeta silmas ainult IT lahendusi, vaid selleks võib olla ka näiteks mõni nutikalt korraldatud teenus. „Sotsiaalvaldkonnas on mitmeid häid ideid ja algatusi, mis on välja kasvanud erinevatest ideekonkursidest, kuid vajavad välja arendamiseks rahalist tuge,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Samuti võib olla teistes riikides juba toimivaid lahendusi, mida ka Eestis kasutusele võtta – riik saab toetada nende kohandamist siinsetele tingimustele ja nõuetele vastavaks. Mõnikord peitub võti lihtsuses – ei ole välistatud, et mõnele suurena tunduvale probleemile on väga lihtne lahendus.“