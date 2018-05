VTA ja PMA keskenduvad sel suvel puu- ja köögiviljade päritolu kontrollimisele

Värske puu- ja köögivilja müüja peab teadma, et toodete nimetus ja päritoluriik peavad müügikohas olema loetavalt ja selgelt nähtavalt kirjas kõikide toodete juures. Tuleb jälgida, et müüdavad puu- ja köögiviljad oleksid, terved, puhtad, taimekahjuriteta ning ilma võõra lõhna ja maitseta. Tarbimiseks kõlbmatute, mädanenud või riknenud toodete müümine on keelatud.