Järva valla vapiloomaks sai hunt

Valla lipul ja vapil on kujutatud kuldsel/kollasel taustal musta värvi hunti, valvsuse, lojaalsuse ja julguse sümbolit. Vapi alaosas on metsa ja kevadet sümboliseerival rohelisel põhjal kuldne/kollane rõngasrist.

Järva valla avalike suhete peaspetsialist Maarja Kauge selgitas, et voolav lainelõige üleminekul roheliselt kuldsele/kollasele viitab Kesk-Eesti kaunistele soo- ja rabajärvedele ning Järva valla nimele.

Logol on kujutatud seitset stiliseeritud rohelist lehte, mis koonduvad kujuteldava taime varre külge sümboliseerides seitset liitunud valda. Seitse on ka paljude rahvaste jaoks õnnenumber. Kroonlehed võivad olla nii valgel kui ka mustal taustal.

Kavanditega tutvus ka riigikantselei juures tegutsev ekspertkomisjon, kelle soovitusel viisid võidutöö autorid oma kavandi kooskõlla heraldikanõuetega.