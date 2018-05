* Algaval suplushooajal valvavad vetelpäästjad rannaliste turvalisuse üle maakonna kahes rannas. Ametlik suplushooaeg algab eeloleval nädalavahetusel ehk 1. juunil. Sel päeval võivad end kindlalt tunda Paide tehisjärve ääres suvitajad, sest Paide Halduse juht Janno Lehemets kinnitas, et üks rannavalvur alustab seal valvekorda. G4S pressiesindaja Reimo Raja ütles, et Türi tehisjärve ääres alustavad vetelpäästjad 15. juunist. 31. augustini kestval suplushooajal saab Türil tööd kaks päästjat, kelle valvekord algab kell 12 ja kestab kella 18ni.



* Kümnel juuniõhtul on Esna mõisal kirsiaed, mõisa saalis, trepil ja võib-olla isegi kabeli juures jalutavad XX sajandi alguse daamid ja härrad. Koos Theatrumiga toovad Vanalinna hariduskolleegiumi XX lennu noored lavale Anton Tšehhovi 1903. aastal valminud näidendi «Kirsiaed,» mis jäi kirjaniku viimaseks tööks.



* Laupäevase Järvamaa laulu- ja tantsupeo etendus «Oleks minu olemine» pealtvaatajale Eesti ajaloost ühe vana mehe mälestuste kaudu. Peategelasena laval üles astunud koerulasel Uno Aanil oli selle käigus palju äratundmist. "Nagu minu elu oleks sealt läbi jooksnud," ütles Aan. Ligi 2600 inimesega ühiselt antud etendus pani teda tagasi vaatama nii oma elujärkudele kui ka riigi ajaloole.



* Järvamaa paistab silma kui üks väikseima välisturistide külastatavusega maakondi hoolimata sellest, et piirkonnas on nii omanäolisi muuseume kui ka teisi turismiobjekte. Muuseumitöötajad näevad sellel mitut põhjust.



* Paidelane Heli Kõiv andis teada, et ööl vastu pühapäeva avanes tema kodus teise korruse aknal kasvaval öökuningannal kaheksa õit korraga. Õite lahtiminek algas poole üheksa paiku õhtul. Südaööks olid need täielikult avanenud ja koidikuks juba närbunud.



* Järgmisel nädalal algavad Paide Sookure lasteaias ulatuslikud ümberehitustööd, mida on pikisilmi oodatud ligi 15 aastat. Sellega peaks murduma hoone keldriruumide liigniiskuse mure, mis on juba aastaid häirinud nii töötajaid kui ka lastevanemaid.



* Nagu Türi Ganvixi jalgpalliklubi eestvedaja Vitali Gansen tabavalt ütles, kulus kõigest 30 aastat, et metsakombinaadi jalgpallistaadionil mängivad pallurid saaksid lõpuks katuse all rõivaid vahetada. Paigas on üks kahest riietusruumi ülesannet täitvast soojakust.