Päästeamaet: kuidas lõpu- ja aiapidude kirevuses õnnetusi ära hoida ning muuta koosoldud aeg mõnusaks?

Külaliste võõrustamise, laua katmise, grillimise ja suhtlemise kõrval kiputakse tihti lapsed omapäi jätma. Eesti vetelpääste seltsi juht Gert Teder ütleb, et lapsevanem arvab, et jõuab mitut asja korraga teha. „Elu aga näitab, et sel ajal, kui sa pilgu mujale keerad, on laps juba järve või basseini juures – veekogu on tema jaoks põnev ja õnnetused tulevad kiiresti,“ lisab Teder. Alati on vanemate kommentaar selline, et "ma ainult korraks keerasin pea ära, ainult korraks käisin ära".