Pühapäeval on jalgpalliväljakutel üle Eesti võistlustules 15 maakonna ja pealinna Tallinna koondised. Kui varem olid maavõistlused jaanipäeva eel ja eelmisel aastal septembri alguses, siis tänavusel hooajal on need juba 3. juunil. Järvamaa jalgpallikoondis läheb sel päeval kell 16 Paide linnastaadionil vastamisi Võrumaaga.